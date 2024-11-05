Уряд змінив перелік обʼєктів, де не вимикатимуть світло

Кабінет міністрів змінив перелік обʼєктів, до яких не застосовуватимуть графіки відключення світла до 1 червня 2025 року. До оновленого списку потрапили обʼєкти Сил безпеки і оборони та мобільних операторів.

Про це йдеться в постанові № 1260.

В оновленому переліку критично важливих обʼєктів, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання, є наступні:

обʼєкти Сил безпеки і сил оборони, які керують військовими формуваннями;

технічні засоби електронних комунікацій та споруди електронних комунікаційних мереж за переліками.

Пріоритетне електропостачання також зберегли для тих обʼєктів, які були в переліку раніше. Йдеться про:

обʼєкти критичної інфраструктури, які є в Реєстрі обʼєктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше за 100 кВт;

населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж держкордону з Республікою Білорусь і РФ. Зокрема, рішення стосується тих населених пунктів, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж територій проведення активних бойових дій.

30 жовтня депутати Верховної Ради України не підтримали у першому читанні закон № 11431 про врегулювання питання державного нагляду в сфері електронних комунікацій та оперативного забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж.