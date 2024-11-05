У космос полетів перший у світі дерев’яний супутник. Його зробили з японської магнолії

Перший у світі дерев’яний супутник 5 листопада полетів на орбіту Землі. Японські науковці за допомогою своєї розробки вивчатимуть, чи можна використовувати деревину в дослідженні Місяця та Марсу.

Про це повідомляє Reuters.

Сателіт LignoSat розробили Кіотський університет і будівельна компанія Sumitomo Forestry. Спершу він полетить до Міжнародної космічної станції (МКС) під час місії SpaceX, а пізніше вийде на орбіту на висоті приблизно 400 кілометрів над Землею.

LignoSat розміром з людську долоню, його назва латиною означає «дерево». Супутник покаже, чи можна використовувати дерево під час досліджень космосу. Команда японських експериментаторів вже має 50-річний план висадки дерев і заселення Місяця та Марсу.

«З деревиною — матеріалом, який можемо виробляти самі, ми зможемо зводити будинки, жити та працювати в космосі вічно», — каже один з авторів дослідження, вчений Кіотського університету Такао Доі.

У космосі деревина більш довговічна, ніж на Землі — поза нашою планетою немає води чи кисню, які призводили б до гниття чи загоряння матеріалу. Науковці кажуть, що такий супутник також мінімізує вплив на природу, коли термін його служби завершується.

Річ у тім, що виведені з експлуатації супутники мають повернутися в атмосферу Землі, щоб не перетворитися на космічне сміття. Металеві апарати при цьому продукують часточки оксиду алюмінію, а дерев’яні просто згорять і менше забруднять планету.

Після десятимісячних досліджень на МКС науковці виявили, що хонокі, японський різновид магнолії, найбільше підходить для космічних супутників. LignoSat виготовили без гвинтів і клею.

У межах місії LignoSat залишатиметься на орбіті протягом шести місяців, а спеціальні пристрої на МКС вимірюватимуть, як деревина витримує екстремальні умови космосу. Температура там коливається від -100 до +100 °C кожні 45 хвилин. Японський супутник також оцінюватиме, чи під силу деревині зменшити вплив космічного випромінювання на напівпровідники.