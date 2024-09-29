Учені готуються запустити космічну місію, яка створюватиме штучні сонячні затемнення

Європейські вчені готуються запустити космічну місію, яку розробили, щоб створювати штучні повні сонячні затемнення.

Про це пише The Guardian.

Європейське космічне агентство (ESA) запустить космічний корабель Proba-3 через кілька тижнів у рамках місії, яка включатиме політ пари супутників у тісній формі навколо Землі. Вони будуть зʼєднані лазерами та датчиками світла — один зонд блокуватиме Сонце, яке видно з іншого корабля. Так створюватимуть ефект сонячних затемнень до шести годин.

ESA

Такі дослідження допоможуть вивчати Сонце та розуміти, як воно може впливати на збої в лініях електропередачі, супутниках GPS та інших технологіях. Місія також стане орієнтиром для інших космічних польотів, які можуть трансформувати дослідження гравітаційних хвиль, екзопланет і чорних дір.

Цю космічну місію планували понад 10 років. За цей час розробили серію датчиків, які будуть утримувати два супутники щільно, 144 метри одне від одного, з точністю менше міліметра, коли вони облітають Землю на відстані. Фактично, два супутники діятимуть як єдина обсерваторія довжиною 144 метри.

На Землі повні сонячні затемнення відбуваються, коли Місяць проходить перед Сонцем, закриваючи його сліпучий блиск і залишаючи його вогняну атмосферу — корону — відкритою для вивчення астрономами. У природі повні сонячні затемнення відбуваються орієнтовно кожні два роки та тривають недостатньо довго, щоб учені могли їх повністю дослідити.

Під час декількох годинних штучно створених затемнень учені зможуть вивчати внутрішню корону Сонця. Вона цікавить дослідників через те, що її температура в рази більша, ніж на сонячній поверхні. Пояснивши це явище, вчені хочуть зрозуміти, як Сонце впливає на космічну погоду.