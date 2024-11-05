Вибори президента США. Відкрилися перші виборчі дільниці

День американських виборів настав — у США відкрилися перші виборчі дільниці. А мільйони американців уже проголосували достроково.

Про це пише CNN.

Перші дільниці відкрилися у штатах Коннектикут, Кентуккі, Мен, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Нью-Гемпшир і Вірджинія о 06:00 ET (13:00 за київським часом). У західній частині Кентуккі частина дільниць відчинять свої двері о 07:00, а в Мені вони відкриваються з 06.00 до 10.00 залежно від чисельності населення міста.

Найпізніше виборчі дільниці відкриють на Гаваях — о 12:00 ET (19:00 за київським часом).

Перші дільниці закриються о 19:00 ET (03:00 6 листопада за київським часом) у Джорджії, Індіані, Кентуккі, Південній Кароліні, Вермонті та Вірджинії, а останні — о 00:00 ET (08:00 6 листопада за київським часом) на Гаваях і на Алясці.

А крихітне село Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі оголосило результати ще опівночі — там демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп отримали по три голоси. За традицією, мешканці цього села голосують першими у країні.

Щоб не пропустити важливе з американських виборів, стежте за текстовою онлайн-трансляцією «Бабеля» і нашим телеграм-каналом.