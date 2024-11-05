Суд дозволив Ілону Маску щодня розігрувати мільйон доларів серед виборців

Суд Філадельфії відхилив позов окружного прокурора Ларрі Краснера, в якому той вимагав заборонити Ілону Маску щодня розігрувати мільйонів доларів серед виборців Пенсильванії.

Про це пишуть NBC News і The Philadelphia Inquirer.

З кінця жовтня Маск розігрував по одному мільйону доларів серед виборців Пенсільванії, які підписували петицію його організації America PAC на захист першої та другої поправок до Конституції США.

Прокурор Краснер наполягав на тому, що це «незаконна лотерея». Виступаючи в суді, він також заявив, що Маск таким чином збирав особисті дані виборців. Федеральний закон США забороняє підкуп виборців і навіть реєстрацію на голосування за гроші. Порушникам (як платникам, так і одержувачам) загрожує штраф або увʼязнення, якщо їх притягнуть до відповідальності. У Пенсильванії нелегальною вважають лише плату за голоси, але не за реєстрацію.

Адвокати Маска стверджували, що розіграш не був лотереєю. За їхніми словами, 17 людей, які вже отримали по мільйону доларів, обрали заздалегідь з-поміж зареєстрованих виборців. Тобто вони вже були представниками комітету America PAC, на сайті якого опубліковали петицію, і мали виконувати свої зобовʼязання перед ним.

«Немає ніякого призу, який можна виграти», — сказав адвокат Маска Кріс Гобер. За його словами, хоч Маск і використовував слово «випадково», це не означало, що імена переможців обиратимуть зі сліпого пулу, як це роблять у лотереї.

Адвокат Маска Енді Тейлор також звинуватив Краснера в тому, що він намагається обмежити права пенсильванців, перешкоджаючи їм підписати петицію.

Суддя відхилив клопотання Краснера, не пояснивши причин свого рішення, однак пообіцяв, що подробиці опублікують пізніше. Постанова судді означає, що останню виплату Маск зможе зробити 5 листопада — у день початку виборів президента США.