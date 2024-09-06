У разі перемоги Трампа мільярдер Ілон Маск очолить комісію з ефективності уряду

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах створить комісію з ефективності роботи уряду на чолі з мільярдером Ілоном Маском.
Про це пише Reuters.
Ідею створення такої комісії озвучив сам Маск кілька тижнів тому. Вона має провести повний фінансовий аудит американських відомств — вивчити, як агентства витрачають гроші, і усунути «нерозумні» витрати. Трамп каже, що зробить США «світовою столицею криптовалют і біткоїнів».
Маск ще раніше пропонував свою кандидатуру на посаду в адміністрації Трампа, якщо того переоберуть президентом.
«Я з нетерпінням чекаю на можливість служити Америці, якщо випаде така нагода. Мені не потрібні ні зарплата, ні звання, ні визнання», — написав Маск.
- У травні цього року газета The Wall Street Journal писала, що Трамп може зробити Ілона Маска своїм радником, якщо повернеться в Білий дім.
- Раніше Ілон Маск публічно заперечував свою причетність до спонсорування будь-яких політичних кампаній. Він писав у Х, що не дає грошей жодному з кандидатів у президенти США, однак останнім часом Маск все частіше критикує Джо Байдена. А згодом агентство Bloomberg написало, що Маск таємно дає гроші на передвиборчу кампанію Дональда Трампа.