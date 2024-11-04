Премʼєр Канади Трюдо заявив про відправку до України першої системи ППО NASAMS

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про відправку першої замовленої його державою для України системи протиповітряної оборони NASAMS. Україна розраховує отримати її до кінця 2024 року.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський також заявив про успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом Формули миру «Звільнення полонених і депортованих людей», що відбулася в Монреалі 30—31 жовтня. За його словами, наступним етапом за результатом всіх тематичних конференцій має стати підготовка підсумкового документа — Плану миру.

Також президент Зеленський розповів, що українська делегація на полях конференції представила Трюдо План перемоги, а сьогодні він підтвердив його підтримку.

Крім того, вони обговорили подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня. Говорили й про подальшу оборонну підтримку України, ситуацію на полі бою, зокрема залучення до війни Північної Кореї. Також сторони скоординували співпрацю в межах канадського головування у G7 наступного року.