Росія виведе на орбіту приватні супутники Ірану

Росія 5 листопада виведе на орбіту два іранські супутники за допомогою ракети-носія «Союз». Москва і Тегеран повʼязують захід із розвитком наукової співпраці між країнами.

Про це повідомляє посол Ірану в РФ Казем Джалалі на своїй сторінці в X.

Апарати Kowsar і Hodhod відправлять на 500-кілометрову орбіту, це перший запуск, повʼязаний з приватним сектором. Kowsar — це супутник для обробки зображень з високою роздільною здатністю, а Hodhod — невеликий супутник звʼязку.

Їхня розробка — перший значний крок приватного космічного сектору Ірану, пише Reuters із посиланням на звіт інформаційного агентства Tasnim від жовтня 2024. Відомо, що в лютому цього року Росія запустила в космос іранський дослідницький супутник Pars 1. Це теж зробили за допомогою ракети «Союз» з космодрому «Восточний» в Амурській області РФ.

Супутники Koswar і Hodhod створила іранська компанія Omid Faza. Теоретично вони мають допомагати сільському господарству, моніторити стан довкілля і звʼязок у віддалених районах. США стурбовані співпрацею Росії та Ірану в космічній галузі. Вашингтон побоюється, що супутники знадобляться ЗС РФ у війні в України, а також допоможуть Тегерану вишукувати потенційні цілі для ударів у країнах Близького Сходу.