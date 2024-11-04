Росія виведе на орбіту приватні супутники Ірану

Росія 5 листопада виведе на орбіту два іранські супутники за допомогою ракети-носія «Союз». Москва і Тегеран повʼязують захід із розвитком наукової співпраці між країнами.
Про це повідомляє посол Ірану в РФ Казем Джалалі на своїй сторінці в X.
Апарати Kowsar і Hodhod відправлять на 500-кілометрову орбіту, це перший запуск, повʼязаний з приватним сектором. Kowsar — це супутник для обробки зображень з високою роздільною здатністю, а Hodhod — невеликий супутник звʼязку.
Їхня розробка — перший значний крок приватного космічного сектору Ірану, пише Reuters із посиланням на звіт інформаційного агентства Tasnim від жовтня 2024. Відомо, що в лютому цього року Росія запустила в космос іранський дослідницький супутник Pars 1. Це теж зробили за допомогою ракети «Союз» з космодрому «Восточний» в Амурській області РФ.
Супутники Koswar і Hodhod створила іранська компанія Omid Faza. Теоретично вони мають допомагати сільському господарству, моніторити стан довкілля і звʼязок у віддалених районах. США стурбовані співпрацею Росії та Ірану в космічній галузі. Вашингтон побоюється, що супутники знадобляться ЗС РФ у війні в України, а також допоможуть Тегерану вишукувати потенційні цілі для ударів у країнах Близького Сходу.
- Наприкінці жовтня 2024 росіянам заблокували доступ до керівних посад у дослідницьких групах Міжнародного союзу електрозвʼязку (МСЕ) у 2025—2028 роках. Рішення підтримали 40 країн, зокрема США, Велика Британія, Канада, Японія, Франція, Польща. Воно посилить захист міжнародного права і глобальної телекомунікаційної безпеки.
- МСЕ — це спеціалізоване агентство ООН, що встановлює стандарти у сфері звʼязку, керує розподілом радіочастот і супутникових орбіт, а також допомагає країнам розвивати телекомунікаційну інфраструктуру. До агентства входять 193 країни, тому рішення і стандарти, які ухвалює МСЕ, є ключовими для глобальної телекомунікаційної галузі в усьому світі.