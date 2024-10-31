Росіяни три роки не зможуть керувати у Міжнародному союзі електрозв’язку. Чому це важливо

Українська делегація Міністерства цифрової трансформації під час участі у Світовій Асамблеї Стандартизації Телекомунікацій (ITU WTSA) заблокувала росіянам доступ до керівних посад в дослідницьких групах Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) на період 2025-2028 років.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Там зазначили, що відтепер тепер росіяни мають обмежений доступ до світових телекомунікаційних процесів — вони матимуть змогу лише спостерігати за результатами досліджень, але не впливатимуть на них.

Таке рішення підтримали 40 країн, серед них — США, Великобританія, Канада, Японія, Франція, Польща та інші. Воно посилить захист міжнародного права та глобальної телекомунікаційної безпеки.

У Мінцифри пояснили, що МСЕ — це спеціалізоване агентство ООН, яке встановлює стандарти у сфері зв’язку, керує розподілом радіочастот та супутникових орбіт, а також допомагає країнам розвивати телекомунікаційну інфраструктуру. До агентства входять 193 країни, тому рішення та стандарти, які ухвалює МСЕ є ключовими для глобальної телекомунікаційної галузі у світі.