Два роки за ґратами проведе жінка, яка під час окупації Купʼянська добровільно запровадила в ліцеї російські стандарти освіти

До двох років увʼязнення засудили жінку, яка добровільно працювала на окупаційну владу, стала директоркою ліцею Куп’янського району й організувала навчальний процес за російськими стандартами.

Про це повідомила Національна поліція України.

Як встановили правоохоронці, під час окупації Купʼянська, росіяни, зокрема, надали директорці виготовлені в РФ підручники з російської мови, математики, історії Росії, суспільствознавства, а також інші навчальні матеріали за стандартами освіти РФ з 1 по 11 клас.

До того ж директорка і вчителі пройшли в Курську курси з підвищення кваліфікації.

Після звільнення населених пунктів від окупації поліцейські зібрали докази й оголосили директорці ліцею про підозру. Згодом обвинувальний акт скерували до суду.

Суд першої інстанції визнав фігурантку винною в колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Її засудили до двох років увʼязнення і пʼяти років позбавлення права обіймати посади у закладах освіти, а також в органах місцевого самоврядування у сфері освіти.