Африканські пінгвіни опинилися за крок до вимирання в дикій природі, повідомив Всесвітній фонд дикої природи.

За оцінками Міжнародного союзу охорони природи, у світі залишилося близько 19,8 тисячі африканських пінгвінів і менш ніж 10 тисяч пар, які можуть розмножуватися — це приблизно на 75% менше, ніж 30 років тому.

Африканські пінгвіни.

Найбільше пінгвіни потерпають від кліматичних змін і комерційного рибальства, що ускладнює їм пошук їжі.

У Південній Африці є шість колоній африканських пінгвінів — це 76% їхньої світової популяції. У 2024 році навколо них встановили «заборонені зони», де не можна рибалити, але насправді це не захистило основні райони харчування пінгвінів. Тож їм доводиться «конкурувати» за їжу з рибалками, що ставить їхній вид під загрозу вимирання.

Африканські пінгвіни відносно невеликі: заввишки вони близько 60—70 см, а важать 2—4 кг. У них характерні чорні та білі плями на тілі, які утворюють унікальний для кожної тварини візерунок, і чорна смужка на грудях. Ще в них гучний голос, віддаленно схожий на крики віслюків, тому інколи цих птахів називають «віслючими пінгвінами». Вони пристосовані до теплішого клімату, ніж більшість інших пінгвінів, що живуть у холодних регіонах.