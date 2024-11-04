Загинув депутат Київради Сергій Мамоян

Загинув депутат Київської міської ради Сергій Мамоян.

Про це «Суспільному» повідомило джерело у Верховній Раді.

Причини його смерті наразі не повідомляють. Однак низка медіа стверджує, що він загинув у ДТП, але не в Києві. Сергій міг загинути в автотрощі, що сталася вчора на Одещині.

За інформацією місцевою поліції, з ним на передньому сидінні була 52-річна жінка і ще двоє пасажирів 51 і 55 років. Водій не впорався з керуванням і зʼїхав у кювет, машина перекинулася й загорілася. 52-річна жінка разом з водієм загинули на місці. Інші пасажири зараз у лікарні з травмами.