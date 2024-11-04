За ніч ППО збила 50 російських дронів. Деталі атаки

За ніч ППО збила 50 російських дронів різних типів, ще 27 були локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Усього росіяни запустили 80 дронів Shahed і невстановленого типу, вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по Дніпропетровщині й скинули керовані авіабомби на Харківщину.

Безпілотники збивали в Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.