Тайвань заявляє, що повністю припинив постачати верстати Росії

Тайвань заявляє, що повністю припинив постачати верстати до Росії з березня 2024 року завдяки посиленому експортному контролю та збільшенням штрафів.

Про це повідомило тайванське Міністерство економіки.

Іноземні аналітичні центри дослідили російський ланцюжок поставок і зʼясували, що Тайвань входив у п’ятірку найбільших постачальників верстатів до РФ. Після цього, з березня, уряд і промисловість Тайваню у співпраці звели такі постачання до нуля.

Мінекономіки Тайваню також продовжує приділяти більше уваги експорту й іншої своєї стратегічної високотехнологічної продукції до Росії. Штрафи за нелегальний експорт до Росії та Білорусі зросли в 15 разів і тепер становлять близько $32 тисяч.

Щоб зобов’язати виробників проводити належну перевірку, куди врешті потрапляє їхня продукція, Мінекономіки проводить для них публічні тренінги і розʼяснює сучасні методи таких перевірок.

Тайвань також співпрацює з іншими країнами, щоб обмінюватися досвідом експортного контролю та спільно боротися з незаконною торгівлею.