Тайвань увів санкції проти російської компанії I Machine, яка імпортувала тайванські верстати

Міністерство економіки Китайської Республіки (Тайвань) ввело санкції проти російської компанії I Machine, яка фігурувала в розслідуванні The Washington Post про постачання до росії високотехнологічних тайванських верстатів.

Про це пише пресслужба відомства.

Тайванським компаніям відтепер заборонено постачати компанії I Machine свої товари. Ці заходи уряд Тайваню вводить для того, щоб захистити міжнародну репутацію тайванських виробників і запобігти використанню своїх високотехнологічних товарів для розробки озброєння в росії.

Тайвань наказав місцевим компаніям розірвати звʼязки з російськими і дотримуватися заборони на постачання високотехнологічного обладнання до росії. Виробники мають чітко декларувати кінцевого споживача, якщо товари йдуть через країни, які не приєдналися до санкцій проти росії, наприклад, через Туреччину, ОАЕ, Китай тощо.

Управління торгівлі Міністерства економіки також посилило штрафи за нелегальний експорт до росії та Білорусі. Штраф зріс у 15 разів і тепер становить близько $32 тисяч.

Наразі у тайванському санкційному списку є 1 900 субʼєктів, які так чи інакше повʼязані з росією.