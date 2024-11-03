За ніч ППО збила 66 російських дронів і одну ракету

Протягом вечора 2 листопада й ночі на 3 листопада російські війська атакували Україну 96 дронами Shahed та невстановленого типу та керованою авіаційною ракетою Х-59/69.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Усього ППО збила 66 російських дронів і одну ракету у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. При цьому 27 із запущених дронів були локаційно втрачені, а один полетів у Білорусь.

Бойова робота досі триває — у повітряному просторі України залишаються два російських дрони.