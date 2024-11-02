Бельгійська компанія спільно з Україною виготовлятиме ракети

Бельгійська компанія THALES Belgium підписала меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Угода передбачає, що бельгійська компанія спільно з українським оборонним підприємством виготовлятиме ракети, щоб протидіяти ворожим безпілотникам.



За словами Сметаніна, надалі співпраця може розширитися і THALES Belgium надасть технологію виробництва цих ракет і запчастини до них.

«Це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів», — написав Герман Сметанін.

Допомога Бельгії Україні

Бельгія непорушно підтримує Україну у війні проти російської агресії. Наприклад, у травні 2024 року країни підписали безпекову угоду на наступні 10 років. В угоді, зокрема, закріпили конкретну кількість військових літаків, які нададуть Україні до 2028 року — це 30 винищувачів F-16. При цьому перші винищувачі мають передати вже цьогоріч.

У серпні стало відомо, що Бельгія виділить €150 мільйонів на проєкти з відбудови України.