Уночі сили ППО збили 39 ворожих дронів із 71

У ніч проти 2 листопада сили ППО збили 39 ворожих дронів із 71.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ще 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА — повернулись до РФ.

Росіяни запускали дрони з російських міст Орел, Курськ, а також з Бєлгородської області.

ППО працювала в Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

У повітряному просторі Україні досі перебуває близько пʼяти ворожих дронів.

Наслідки нічної повітряної атаки

Через падіння уламків пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.

У Святошинському районі столиці через падіння уламків постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували. У 16-поверхівці виникла пожежа на верхніх поверхах площею 15 м кв, яку вже ліквідували рятувальники. З будинку евакуювали 18 людей.

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У Соломʼянському районі впали уламки дронів — пошкоджено вікна будинків і щонайменше 5 автівок.

У Дніпровському районі також зафіксували падіння уламків. Обійшлося без постраждалих.

У Шевченківському районі Києва уламки влучили в офісну будівлю. Попередньо, там сталося загоряння.