Словник Collins Dictionary назвав Brat головним словом 2024 року

Британський словник Collins назвав Brat словом 2024 року. Воно багато що в собі поєднує: гедонізм, яскраву естетику і навіть гасло кампанії кандидатки в президенти США від демократів Камали Гарріс (Kamala IS Brat).

Те, що почалося як назва альбому англійської співачки Charli XCX, переросло в культурний рух, коли люди прийняли спосіб життя у стилі Brat. У Collins кажуть, що це чітко відображає дух епохи — гедонізм і тривога об’єдналися у «хмільне вариво».

Vogue

Brat — це назва шостого студійного альбому Charli XCX, який швидко став популярним. Найбільш комерційно успішною є пісня Guess. За словами співачки, Brat — це дівчина, яка «стривожена, але тому любить вечірки», вона чесна, відверта, «трішки непостійна». Charli XCX казала, що Brat — одна з тих, у кого є пачка сигарет, запальничка Bic і білий топ на бретелях без бюстгальтера.

Естетика Brat влітку набрала обертів у TikTok, де brat girl summer розглядають як відмову від інших тенденцій, таких як clean girl. Brat також про те, щоб бути гедоністом і бунтарем. На це Charli XCX надихнули її ранні виступи на рейвах, які теж різко контрастують з іншими популярними в соцмережах естетиками.

До переліку слів року також увійшли:

Delulu — щось нереалістичне у своїх уявленнях або очікуваннях. Йдеться про проблеми, з якими стикаються люди та їхню схильність перебільшувати значення цих проблем.

Brain rot (гниль мозку) — термін, який використовують, щоб описати клікбейтний і низькопробний контент в інтернеті, у якому розчиняються люди, але про який не згадають уже через кілька хвилин. Кажуть, що він спричиняє brain rot.

Романтезі — гібридний жанр, який поєднує «роман» і «фентезі».

Ера — слово натхненне туром Тейлор Свіфт Eras Tour, з яким вона збирала десятки мільйонів шанувальників по всьому світу.

Антитуризм — рух чи навіть ідеологія, коли місцеві протестують проти надмірного туризму.

Looksmaxxing — це термін, який описує процес максимізації власної привабливості, як це взагалі можливо.

«Багато слів у цьогорічному шорт-листі не зовсім нові, але вони, безперечно, отримали ще одне дихання, повернувшись у моду з причин, які інколи важко зрозуміти», — резюмують у Collins.

Торік словом роком Collins Dictionary назвав «штучний інтелект».