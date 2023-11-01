Словник Collins Dictionary назвав «штучний інтелект» головним словом 2023 року

Британський словник Collins назвав «штучний інтелект» словом 2023 року.

«Революційна мовна модель на основі штучного інтелекту увірвалася в суспільну свідомість наприкінці 2022 року, вразивши нас своєю здатністю імітувати природну людську мову. Насправді він може зробити набагато більше. Потрібна копія для презентації завтра вранці? Без проблем. Рецепт вечері, використовуючи лише те, що залишилося в шафі? Готово. І хоча люди, зрозуміло, були зачаровані, вони також почали трохи хвилюватися», — пояснили науковці».

У шортлісті були такі слова:

deinfluencing — ситуація, коли інфлюенсери переконують підписників уникати певних товарів;

nepo baby — людина, яка отримала першу популярність за рахунок знаменитих батьків;

greedflation — компанії, що отримують прибуток під час кризи вартості життя;

ulez — зона наднизьких викидів, яка карає водіїв автомобілів, котрі найбільше забруднюють довкілля в Лондоні.

У 2022 році словом року за версією цього словника було «пермокриза» — це слово означає постійну кризу та описує відчуття життя в період війни, інфляції та політичної нестабільності.