За ніч сили ППО знищили 31 дрон та ракету

У ніч проти 1 листопада російські військові атакували Україну 48 дронами з російських міст Орел та Курськ і трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 — з тимчасово окупованої території Херсонської області. Нічна повітряна атака минула без жертв.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Сили ППО збили 31 ворожий дрон із 48. Ще 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА полетіли в напрямку Білорусі. Також ППО збила одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, інші дві через активну протидію не досягли цілей.

Протиповітряна оборона цієї ночі працювала в Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях.

Також вночі тактична авіація армії РФ завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Попередньо, нічна атака обійшлася без жертв. Проте пошкоджено кілька цивільних підприємств, а також багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.