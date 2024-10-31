Повінь в Іспанії. Кількість загиблих зросла до 158

Кількість загиблих через повінь в Іспанії зросла до щонайменше 158. У місті Валенсія будівлю суду перетворили на тимчасовий морг. Десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє CNN.

Зливи, що почалися у вівторок і тривали в середу, спричинили повені на півдні та сході Іспанії — від Малаги до Валенсії. Буквально за вісім годин у Валенсії випала річна норма опадів. Рівень води сягнув трьох метрів. Стихійне лихо перетворило сільські вулиці на річки, зруйнувало будинки й пошкодило транспорт.

Три тисячі місцевих жителів досі залишаються без світла і водопостачання.

«Є десятки зниклих безвісти. Ми не можемо назвати точне число. Однак зрозуміло, що більше днів мине без звʼязку з ними, то менше надії на те, що ми знайдемо їх живими», — заявив міністр територіальної політики Анхель Віктор Торрес.

Це була найпотужніша злива за останні 28 років. Стихійне лихо застигло зненацька людей, які застрягли в підвалах і на нижніх поверхах будівель.

Рятувальна операція триває. Надзвичайники досі намагаються дістати тих, хто опинився в пастці, розшукують тіла і зниклих безвісти, розчищають уламки.

«Радіо Свобода» опублікувала супутникові знімки наслідків повені в постраждалих Валенсії та Утьєлі.