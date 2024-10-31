У Харкові затримали українця, який допомагав росіянам налаштовувати розвідувальні супутники

Правоохоронці повідомили харківʼянину про підозру в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, харківʼянин, який працює генеральним директором російського підприємства у Волгограді, що в РФ, допомагав росіянам налаштовувати супутники-шпигуни.

У травні 2023 року «Роскосмос» запустив радіолокаційний супутник «Кондор-ФКА № 1», який є засобом цілодобової високодетальної розвідки. Представники РФ використовують його як у цивільній сфері, так і у військовій.

Підозрюваний організував роботу працівників своєї компанії для проведення перевірочних спостережень із землі під час випробувальних польотів космічного апарата «Кондор-ФКА». Це стосувалося підготовки радіолокаційних відбивачів і вимірювальних засобів, призначення керівника наземного забезпечення і керівників розрахунків для проведення наземних вимірювань, розрахунку схеми розстановки радіолокаційних відбивачів у складі тестового обʼєкта, вимірювання характеристик навколишнього середовища та іншого.

Цей космічний комплекс проводив, зокрема, розвідку українських військових обʼєктів, а також знаходив зосередження підрозділів Збройних сил України.

Підозрюваний також збирався надати військово-космічним силам РФ доступ до випробувального полігону своєї компанії. Російські військові могли б використовувати його для випробувань, навчань та інших цілей.

Під час розслідування правоохоронці зʼясували, що до початку повномасштабної війни чоловік тривалий час жив у РФ і має російський паспорт.

Підозрюваного затримали у нього вдома в Харкові та відправили під варту без права на заставу.