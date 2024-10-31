Банки Європи виділять €52 млн на розвиток екстрених служб в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надають Україні грантове фінансування на розвиток системи екстреної допомоги.

Про це передає Мінреінтеграції.

Україна отримає грант у розмірі €12 мільйонів, щоб створити єдину чергово-диспетчерську систему з безоплатним номером виклику екстрених служб 112, яка діє у країнах-членах Європейського Союзу. Підтримка цього проєкту включає як грант, так і позику на €40 мільйонів.

Мета проєкту — об’єднати сервіси швидкої допомоги, поліції, пожежної охорони й аварійної газової служби у єдину систему реагування на надзвичайні ситуації.

В Україні мають створити сучасні кол-центри та ІТ-інфраструктуру, а також адаптувати вказані служби до європейських стандартів.