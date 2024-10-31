Послом України у Польщі призначили Василя Боднара.
Указ про його призначення підписав президент Володимир Зеленський.
Раніше Боднар з липня 2021 року працював послом у Туреччині — на сайті президента також є указ про його звільнення з цієї посади. До роботи послом у Туреччині, з листопада 2017 року, Василь Бондар був заступником міністра закордонних справ України.
- У червні президент звільнив Василя Зварича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Польщі та призначив його головою дипломатичної місії України в Чехії.