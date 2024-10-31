Україна «візьме до уваги» зауваження Єврокомісії до фінансування телемарафону, але не припинить його до кінця війни

Європейська комісія сумнівається в необхідності державного фінансування телемарафону «Єдині новини». Брюссель вважає за потрібне поновити роботу різних мовників. В уряді України відповіли, що держава припинить трансляцію телемарафону, як завершиться війна.

Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

У комюніке Єврокомісії від 30 жовтня партнери критикували, що «Єдині новини» у 2023 році фінансували за держкошти. Там порадили переоцінити, чи ефективна ця платформа для вільного обміну думками. Блок висловив думку, що Києву варто повернутися до плюралізму в публічному просторі.

«Основним завданням медіаканалу парламенту має бути поширення інформації про справи парламенту, в тому числі — про роботу представників опозиції», — йшлося в документі.

Микола Точицький підкреслив, що український уряд «взяв до уваги» рекомендації Єврокомісії, і наголосив, що підтримку марафону припинять після завершення воєнного стану, коли держава, за словами посадовця, зосередиться на розвитку медіа.

Пресслужба Мінкультури додала, що Єврокомісія позитивно оцінила покращення умов роботи кореспондентів поблизу лінії зіткнення. Стверджується, що Брюссель також схвалив план України з відновлення прозорого медіапростору після війни.

Телемарафон «Єдині новини» транслюють в ефірі кількох загальнонаціональних каналів України від 26 лютого 2022 року, після широкомасштабного вторгнення РФ. Його критикують, зокрема, за те, що він дав надію на швидку перемогу. Марафон називають однією з форм цензури. До нього не запросили «5 канал», «Прямий» і «Еспресо TV», які повʼязують із Петром Порошенком.

У 2024 році на телемарафон у державному бюджеті заклали 1,7 мільярда гривень. У проєкті закону про держбюджет на 2025 рік передбачили витрати на «Єдині новини» у 1,5 мільярда гривень. Окремо близько 78,2 мільйона гривень хочуть спрямувати на фінансування телеканалу «Рада».

Станом на початок лютого 2024 року телемарафону «Єдині новини» довіряють 36% українців, а не довіряють — 47%.

У квітні 2024 Міністерство культури України надало каналам телемарафону статус критично важливих для економіки. Цей статус, зокрема, дає право на бронювання від мобілізації певного відсотка співробітників.

Авторка: Анастасія Могилевець