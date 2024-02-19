Українці все менше довіряють телемарафону «Єдині новини»

Станом на початок лютого 2024 року телемарафону «Єдині новини» довіряють 36% українців, а не довіряють — 47%.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

«Ідея телемарафону «Єдині новини» мала широку підтримку в 2022 році, але з 2023 року простежується стабільне зниження довіри, і станом на лютий 2024 року ми вперше фіксуємо негативний баланс довіри-недовіри (тобто кількість тих, хто довіряє, зараз менша за кількість тих, хто не довіряє)», — йдеться у повідомленні.

Так, за даними опитування, у грудні 2023 року 43% довіряли телемарафону «Єдині новини», не довіряли — 38%, а зараз ситуація змінилася. На початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%. Натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє.

Соціологи також зазначають, що хоча ті, хто не довіряє президенту Володимиру Зеленському, значно більш критичні до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє Зеленському, телемарафону довіряють 48%, не довіряють — 33%. Дещо більш критичні до телемарафону «Єдині новини» мешканці заходу і центру. Разом з цим фактично в усіх регіонах не більше 40% довіряють йому, зазначили у КМІС.