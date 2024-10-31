Сили ППО знищили 17 дронів і дві ракети за ніч

У ніч на 31 жовтня Росія атакувала міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Окупанти випустили дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря. ППО збила дві керовані авіаракети.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ще дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 росіяни запустили із Ростовської області по Краматорську на Донеччині.

Із російських Курська та Орла окупанти запустили 43 ударні дрони та безпілотники невстановленого типу. Силам ППО і РЕБ вдалося збити 17 БпЛА, ще 23 знешкодити, три відправити назад у Росію.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. ППО працювала в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.