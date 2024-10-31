Росіяни вдарили авіабомбою по Харкову. Що відомо

У середу, 30 жовтня, близько 23:00 росіяни вдарили фугасною авіабомбою ФАБ-500 по Харкову. Влучили в житлову девʼятиповерхівку в Салтівському районі міста. Повністю зруйновані поверхи з шостого по перший.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Станом на 00:16 відомо про 24 постраждалих. Щонайменше двоє з них — 11-річна дитина і 22-річний чоловік — у важкому стані. Принаймні троє людей перебувають під завалами. Серед них — жінка і дитина. Рятувальники намагаються їх дістати.

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Оновлено о 00:43. Через російський удар по Харкову загинув 11-річний хлопчик. Його дістали з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами.

Медики понад півгодини намагалися реанімувати дитину, одна врятувати його не вдалося.