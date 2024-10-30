Росіяни вже за 6,7 км від Покровська. Деякі райони міста блокуватимуть для оборони

Деякі райони Покровська Донецької області блокуватимуть для оборони міста.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

За його словами, у місті досі залишаються 11 900 людей, з них 55 — діти. Водночас армія РФ вже за 6,7 кілометра від однієї з околиць Покровська. Тому Сили оборони України вже блокують околиці міста.

«І дякую інженерам, які розробили план оборони міста. Згідно з цим планом, ми вже заходимо до міста. Люди це бачать. Тому ми ще раз закликаємо людей евакуюватися, бо місто блокуватиметься повністю для заходів і виходів із мікрорайонів та вулиць. Ми вже блокуємо околиці міста. Тобто ми не припиняємо будівництво фортифікаційних споруд», — заявив Добряк.

У коментарі «Суспільне. Донбас» він уточнив, що місто повністю не блокуватимуть на вʼїзд і виїзд. Це робитимуть лише для деяких районів Покровська. За його словами, вже збудували фортифікації, якими перекриватимуть вулиці та мікрорайони міста.

Добряк наголосив, що влада закликає людей виїхати з Покровська хоча б на зиму, бо в місті не буде опалювального сезону, діятимуть лише пункти обігріву.