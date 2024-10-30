У двох містах Німеччини дозволять купувати канабіс легально. Це експеримент

У Ганновері та Франкфурті-на-Майні в Німеччині планують продавати марихуану в спеціалізованих магазинах. Пілотний проєкт запустять у 2025 році.

Про це повідомляє німецька служба новин Tagesschau.

У мерії сказади, що в Ганновері відкриють приблизно три такі крамниці. Експеримент триватиме пʼять років, весь цей час прогрес контролюватимуть медпрацівники. Схожу модель запровадять у Франкфурті-на-Майні у співпраці з місцевим Університетом прикладних наук.

Будь-який повнолітній житель без протипоказань може долучитися до експерименту за умови, що він або вона заповнюватиме анкети. Учасникам експерименту видадуть ID-картки, за якими вони купуватимуть канабіс у конкретних магазинах. Кількість речовини не може перевищувати легальну. Ділитися марихуаною з кимось заборонено — за це можуть виключити з програми. Очікується, що в експерименті візьмуть участь майже 4 тисячі людей.

Товар у магазинах продаватиме підготовлений для цього персонал. Якщо лікарі помітять «підозрілу поведінку споживачів», яка вказуватиме на розвиток залежності, можуть втрутитися куратори проєкту.

Таким чином науковці хочуть дослідити, як регулярне споживання канабісу впливає на здоровʼя та поведінку людини. Вони прагнуть захистити молодь, відвернути їх від нелегального ринку наркотиків і попередити залежність.

У Німеччині з 1 квітня набув чинності закон, який частково легалізує споживання канабісу. Тепер повнолітні німці зможуть мати з собою до 25 грамів канабісу або вирощувати до трьох рослин вдома.

Авторка: Анастасія Могилевець