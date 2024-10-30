Київ атакували дрони — постраждали девʼять людей

У ніч на 30 жовтня Київ знову атакували безпілотники — це вже 19-та російська атака за жовтень. Уламки дрона впали в Соломʼянському районі, де постраждали девʼять людей, серед них — дитина.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Через падіння уламків дронів у багатоповерхівці спалахнула пожежа, 18 людей евакуювали. Також за іншою адресою в цьому районі спалахнула адміністративна будівля, згодом там розгерметизувався газорегуляторний пункт — цю проблему вже усунули. Минулося без постраждалих.

Повітряна тривога в Києві тривала понад дві години. Російські дрони не змінили свою постійну тактику — заходили в бік столиці з різних напрямків, на різних висотах. Детальніше про атаку незабаром повідомлять у Повітряних силах ЗСУ.