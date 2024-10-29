На 10 років увʼязнили жінку, яка корегувала російські удари по Харківщині

Суд визнав жінку винною в поширенні інформації про переміщення, рух і розташування Збройних сил України, вчиненому в умовах воєнного стану і з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 114-2 КК України). За це вона проведе за ґратами десять років.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Прокурори довели, що мешканка села Довжик Богодухівського району спілкувалася з представником ФСБ РФ і за вказівками передавала йому інформацію про розташування українських військових у селі.

Засуджена працювала на харківському підприємстві енергетичної галузі. Представнику РФ вона надавала й дані з місця роботи, щоб російські військові в подальшому могли вдарити по промисловому обʼєкту.

Правоохоронці встановили, що в поле зоре російської спецслужби жінка потрапила не випадково: вона доволі часто їздила до Москви й Бєлгорода та ніколи не приховувала проросійської позиції.

Затримали фігурантку в серпні 2023 року, на вирок вона чекала під вартою.