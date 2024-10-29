«Нова пошта» зʼявилась у Нідерландах

Компанія «Нова пошта» вийшла на ринок Нідерландів. Це вже 16-та країна, де поштова служба почала працювати з кур’єрською доставкою.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Клієнти можуть замовити доставку з України на будь-яку адресу в Нідерландах або скористатися кур’єром для відправки, а також надсилати посилки в межах Нідерландів і між країнами Європи.

Відправлення вагою до 1 000 кг доступні як для приватних клієнтів, так і для компаній. А міжнародні відправлення оголошеною вартістю до €45 не обкладають додатковими митними зборами.

Термін доставки з України — від чотирьох днів, а в межах Нідерландів та в інші європейські країни — від одного дня.

Вартість доставки: