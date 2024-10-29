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Держпром у Харкові й будинок у Києві: Росія вночі атакувала міста України

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

З вечора 28 жовтня і протягом ночі на 29 жовтня армія Росії атакувала Україну. Через російські удари загинули люди в Харкові, Кривому Розі, а в Києві — постраждали.

Харків

Уночі росіяни завдали удару по приватному сектору в Основ’янському районі. Один будинок повністю зруйнований, у нього влучила ракета-гібрид «Грім-Є1». Ще частково пошкоджені 19 будинків і чотири автомобілі.

З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали чотири тіла загиблих — двох жінок і двох чоловіків. Пошукові роботи тривали годинами.

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Перед цим росіяни вдарили по будівлі Держпрому — одній з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО. Тоді ворог атакував центр міста керованими авіабомбами ФАБ-500. Загалом через це пошкоджені сотні вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках. Постраждали шість людей.

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Кривий Ріг

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, 12 травмовані. Рятувальникам вдалося евакуювати пʼять людей і передати їх працівникам екстреної медичної допомоги.

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Росіяни пошкодили 11 багатоквартирних будинків, клініку, школу, адмінбудівю, знищили гаражі. Виникла пожежа житлового будинку та господарських споруд на загальній площі 500 кв. м. Її вже загасили.

Київ

У Києві близько о 04:29 через атаку дронів загорілися припарковані авто, магазин і торговельна споруда у Солом’янському районі. Також сталася розгерметизація газової труби, через що виникла пожежа. З будинку евакуювали 15 людей. Чотирьох постраждалих передали медикам.

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Це була 18-та повітряна атака ЗС РФ на столицю з початку жовтня. Безпілотники заходили в бік міста з різних напрямків, їх виявляла і знищувала ППО. Однак уламки впали у Соломʼянському та Святошинському районах. В останньому уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Люди вціліли.