«BBC News Україна» оголосив лонглісти на звання кращих книг року. Хто увійшов у список

«ВВС News Україна» визначила довгі списки літературної премії «Книга року ВВС — 2024», «Книга року ВВС Есеїстика — 2024» та «Дитяча книга року ВВС — 2024».
Про це йдеться на сайті медіа.
До довгих списків конкурсу увійшли 40 видань у трьох категоріях, які журі обрало з-поміж 154 книжок, поданих видавництвами на конкурс.
Довгий список у номінації «Книга року ВВС — 2024»:
- Катерина Бабкіна, «Мам, пам’ятаєш?»;
- Павло Паштет Белянський, «Битись не можна відступити»;
- Олена Демір, «Анфілада»;
- Наталка Доляк, «Як її не любити»;
- Марина Єщенко, «Хороша пам’ять»;
- Юлія Ілюха, «Мої жінки»;
- Маркіян Камиш, «Хазяїн»;
- Олег Костюк, «Страйколоми»;
- Сергій Лущик, Ermetismo;
- Степан Процюк, «Пан. Роман про Євгена Чикаленка»;
- Валерій Пузік, «Мисливці за щастям: збірка воєнної прози»;
- Галина Тарасенко, «Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе»;
- Наталя Тисовська, «Справа про чорну ропу»;
- Фоззі, «Хеві-метал»;
- Артем Чех, «Пісня відкритого шляху».
Довгий список премії «Дитяча книга року ВВС — 2024»:
- Анна Багряна, «Годинник Аріадни»;
- Ганна Булгакова, «Кози з носа та інші копалини в мені»;
- Христя Венгринюк, «Моя мама — гора»;
- Олександр Гаврош, «Фортель і Мімі: майже казкова історія»;
- Вікторія Задорська, «Скелети з шафи моєї бабці»;
- Василь Карп’юк, «Чудернацька карпатська історія»;
- Марина Макущенко, «Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко»;
- Леся Мовчун, «Як виростити супербабусю?»;
- Грася Олійко, «І ніякі це не вигадки!»;
- Сергій Пантюк, «Фікус Бенджамін розповідає про щастя»;
- Ростислав Попський, «Зірка шукає море»;
- Світлана Ройз, «Сміховисько»;
- Ольга Саліпа, «Скарби у скриньці з різдвяного печива»;
- Уляна Чуба, «Король-малюк».
Довгий список премії «Книга року ВВС — Есеїстика — 2024»:
- Станіслав Асєєв, «Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала»;
- Максим Беспалов, «У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію»;
- Ольга Карі, «Та що ти знаєш про війну?!»;
- Таня Касьян, «Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни»;
- Мирослав Лаюк, «Бахмут»;
- Андрій Любка, «Війна з тильного боку»;
- Марічка Паплаускайте, «Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці»;
- Максим Розенфельд, «Фасади. Харків»;
- Юрій Рокецький. «Всьо чотко! Сергій Кузьмінський і “Брати Гадюкіни”»;
- Антон Санченко, «На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря»;
- Олена Чернінька, «Лемберґ: мамцю, ну не плач».
Обирати переможців будуть: професорка Києво-Могилянської академії та письменниця Віра Агеєва; письменниця, радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало; блогер Віталій Чепинога; професор Канзаського університету Віталій Чернецький; головна редакторка «BBC News Україна» Марта Шокало.
Фінал конкурсу Книга року ВВС — 2024 відбудеться 12 грудня 2024 року. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в £1 000 (53,7 тисячі гривень).
- У 2023 році премію «Книга року ВВС — 2023 здобув роман Євгенії Кузнєцової «Драбина». Дитячою книгою року стала книга Івана Малковича «Анна Ярославна: київська князівна — королева Франції». У номінації «Есеїстика» переміг Ростислав Семків і його «Пригоди української літератури».