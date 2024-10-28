«BBC News Україна» оголосив лонглісти на звання кращих книг року. Хто увійшов у список

«ВВС News Україна» визначила довгі списки літературної премії «Книга року ВВС — 2024», «Книга року ВВС Есеїстика — 2024» та «Дитяча книга року ВВС — 2024».

Про це йдеться на сайті медіа.

До довгих списків конкурсу увійшли 40 видань у трьох категоріях, які журі обрало з-поміж 154 книжок, поданих видавництвами на конкурс.

Довгий список у номінації «Книга року ВВС — 2024»:

Катерина Бабкіна, «Мам, пам’ятаєш?»;

Павло Паштет Белянський, «Битись не можна відступити»;

Олена Демір, «Анфілада»;

Наталка Доляк, «Як її не любити»;

Марина Єщенко, «Хороша пам’ять»;

Юлія Ілюха, «Мої жінки»;

Маркіян Камиш, «Хазяїн»;

Олег Костюк, «Страйколоми»;

Сергій Лущик, Ermetismo;

Степан Процюк, «Пан. Роман про Євгена Чикаленка»;

Валерій Пузік, «Мисливці за щастям: збірка воєнної прози»;

Галина Тарасенко, «Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе»;

Наталя Тисовська, «Справа про чорну ропу»;

Фоззі, «Хеві-метал»;

Артем Чех, «Пісня відкритого шляху».

Довгий список премії «Дитяча книга року ВВС — 2024»:

Анна Багряна, «Годинник Аріадни»;

Ганна Булгакова, «Кози з носа та інші копалини в мені»;

Христя Венгринюк, «Моя мама — гора»;

Олександр Гаврош, «Фортель і Мімі: майже казкова історія»;

Вікторія Задорська, «Скелети з шафи моєї бабці»;

Василь Карп’юк, «Чудернацька карпатська історія»;

Марина Макущенко, «Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко»;

Леся Мовчун, «Як виростити супербабусю?»;

Грася Олійко, «І ніякі це не вигадки!»;

Сергій Пантюк, «Фікус Бенджамін розповідає про щастя»;

Ростислав Попський, «Зірка шукає море»;

Світлана Ройз, «Сміховисько»;

Ольга Саліпа, «Скарби у скриньці з різдвяного печива»;

Уляна Чуба, «Король-малюк».

Довгий список премії «Книга року ВВС — Есеїстика — 2024»:

Станіслав Асєєв, «Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала»;

Максим Беспалов, «У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію»;

Ольга Карі, «Та що ти знаєш про війну?!»;

Таня Касьян, «Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни»;

Мирослав Лаюк, «Бахмут»;

Андрій Любка, «Війна з тильного боку»;

Марічка Паплаускайте, «Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці»;

Максим Розенфельд, «Фасади. Харків»;

Юрій Рокецький. «Всьо чотко! Сергій Кузьмінський і “Брати Гадюкіни”»;

Антон Санченко, «На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря»;

Олена Чернінька, «Лемберґ: мамцю, ну не плач».

Обирати переможців будуть: професорка Києво-Могилянської академії та письменниця Віра Агеєва; письменниця, радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало; блогер Віталій Чепинога; професор Канзаського університету Віталій Чернецький; головна редакторка «BBC News Україна» Марта Шокало.

Фінал конкурсу Книга року ВВС — 2024 відбудеться 12 грудня 2024 року. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в £1 000 (53,7 тисячі гривень).