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«BBC News Україна» оголосив лонглісти на звання кращих книг року. Хто увійшов у список

Автор:
Оля Березюк
Дата:

«ВВС News Україна» визначила довгі списки літературної премії «Книга року ВВС — 2024», «Книга року ВВС Есеїстика — 2024» та «Дитяча книга року ВВС — 2024».

Про це йдеться на сайті медіа.

До довгих списків конкурсу увійшли 40 видань у трьох категоріях, які журі обрало з-поміж 154 книжок, поданих видавництвами на конкурс.

Довгий список у номінації «Книга року ВВС — 2024»:

  • Катерина Бабкіна, «Мам, пам’ятаєш?»;
  • Павло Паштет Белянський, «Битись не можна відступити»;
  • Олена Демір, «Анфілада»;
  • Наталка Доляк, «Як її не любити»;
  • Марина Єщенко, «Хороша пам’ять»;
  • Юлія Ілюха, «Мої жінки»;
  • Маркіян Камиш, «Хазяїн»;
  • Олег Костюк, «Страйколоми»;
  • Сергій Лущик, Ermetismo;
  • Степан Процюк, «Пан. Роман про Євгена Чикаленка»;
  • Валерій Пузік, «Мисливці за щастям: збірка воєнної прози»;
  • Галина Тарасенко, «Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе»;
  • Наталя Тисовська, «Справа про чорну ропу»;
  • Фоззі, «Хеві-метал»;
  • Артем Чех, «Пісня відкритого шляху».

Довгий список премії «Дитяча книга року ВВС — 2024»:

  • Анна Багряна, «Годинник Аріадни»;
  • Ганна Булгакова, «Кози з носа та інші копалини в мені»;
  • Христя Венгринюк, «Моя мама — гора»;
  • Олександр Гаврош, «Фортель і Мімі: майже казкова історія»;
  • Вікторія Задорська, «Скелети з шафи моєї бабці»;
  • Василь Карп’юк, «Чудернацька карпатська історія»;
  • Марина Макущенко, «Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко»;
  • Леся Мовчун, «Як виростити супербабусю?»;
  • Грася Олійко, «І ніякі це не вигадки!»;
  • Сергій Пантюк, «Фікус Бенджамін розповідає про щастя»;
  • Ростислав Попський, «Зірка шукає море»;
  • Світлана Ройз, «Сміховисько»;
  • Ольга Саліпа, «Скарби у скриньці з різдвяного печива»;
  • Уляна Чуба, «Король-малюк».

Довгий список премії «Книга року ВВС — Есеїстика — 2024»:

  • Станіслав Асєєв, «Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала»;
  • Максим Беспалов, «У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію»;
  • Ольга Карі, «Та що ти знаєш про війну?!»;
  • Таня Касьян, «Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни»;
  • Мирослав Лаюк, «Бахмут»;
  • Андрій Любка, «Війна з тильного боку»;
  • Марічка Паплаускайте, «Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці»;
  • Максим Розенфельд, «Фасади. Харків»;
  • Юрій Рокецький. «Всьо чотко! Сергій Кузьмінський і “Брати Гадюкіни”»;
  • Антон Санченко, «На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря»;
  • Олена Чернінька, «Лемберґ: мамцю, ну не плач».

Обирати переможців будуть: професорка Києво-Могилянської академії та письменниця Віра Агеєва; письменниця, радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало; блогер Віталій Чепинога; професор Канзаського університету Віталій Чернецький; головна редакторка «BBC News Україна» Марта Шокало.

Фінал конкурсу Книга року ВВС — 2024 відбудеться 12 грудня 2024 року. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в £1 000 (53,7 тисячі гривень).

  • У 2023 році премію «Книга року ВВС — 2023 здобув роман Євгенії Кузнєцової «Драбина». Дитячою книгою року стала книга Івана Малковича «Анна Ярославна: київська князівна — королева Франції». У номінації «Есеїстика» переміг Ростислав Семків і його «Пригоди української літератури».