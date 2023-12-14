ВВС оголосила переможців премії «Книга року ВВС»

«BBC Україна» оголосила переможців літературної премії «Книга року ВВС-2023». Перемогу здобув роман Євгенії Кузнєцової «Драбина» від «Видавництва Старого Лева». Журі обирало фіналістів серед 40 видань.
Дитячою Книгою року стала книга Івана Малковича «Анна Ярославна: київська князівна — королева Франції».
У номінації «Есеїстика» переміг Ростислав Семків і його «Пригоди української літератури».
Церемонію нагородження вперше від початку повномасштабного російського вторгнення провели наживо в Києві в книгарні-кавʼярні Readeat.
Переможець отримає премію — тисячу фунтів. Видавці книг-переможців зможуть використовувати логотип премії «Книга року ВВС» на наступних виданнях.
- «Книзі року ВВС» вже 19 років. Конкурс проходить у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Минулого року премію «Книга року BBC-2022» здобув роман «Танці з кістками. Медичний трилер» Андрія Семʼянківа видавництва «Віхола».