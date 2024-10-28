Провал БРІКС, повернення українських дітей з РФ та санкції. Головні тези Зеленського з інтерв’ю Times of India

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю одному з найбільших індійських видань Times of India. Зокрема, він поговорив із журналістом про саміт БРІКС у Росії, санкції західних партнерів проти Кремля та вплив Індії на війну.

Саміт БРІКС у Казані

Зеленський назвав повним провалом саміт БРІКС, що відбувся в Казані, Республіка Татарстан (РФ), 22—24 жовтня. За його словами, на захід не приїхало багато лідерів, на яких робила ставку Москва.

«Саудівська Аравія не була представлена на рівні лідера, у БРІКС не було єдності. Я думаю, що метою саміту Путіна було поляризувати світ, він цього не досяг. Навіть менш політичні, неконкретні пропозиції Бразилії та Китаю [з приводу врегулювання війни в Україні], неприйнятні для нього з погляду територіальної цілісності. Для Китаю, я б сказав, це був ляпас, і для Бразилії також», — висловився президент.

Він також розкритикував візит секретаря ООН Антоніу Гутерреша на саміт у Росію. Президент назвав цей крок прихованою підтримкою Росії та додав, що нейтралітету між агресором і жертвою бути не може.

Роль Нарендри Моді у війні в Україні

«Прем’єр-міністр Моді може вплинути на закінчення війни. У цьому величезна цінність Індії. Блокування російської економіки, дешевих енергоресурсів, оборонно-промислового комплексу Росії призведе до зниження спроможності Москви вести війну проти нас [України]. G20 вважається «Великою двадцяткою», оскільки 20 великих економік можуть гальмувати бажання Путіна», — каже Зеленський.

Повернення українських дітей, депортованих до РФ

З моменту початку повномасштабної війни Росія викрала десятки тисяч неповнолітніх з України. Повернути додому вдалося менш як тисячу. Зеленський закликав партнерів приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. В цьому напрямку працюють понад 40 країн.

«Ми б дуже хотіли, щоб Індія допомогла в цьому. Ви можете підтримати спільне комюніке Саміту миру, адже третій пункт стосувався повернення дітей. Прем’єр-міністр Моді може це зробити, тому що має величезний вплив. Нехай Моді привезе принаймні тисячу [українських дітей]. Вам потрібно порушити це питання на зустрічі G20. Індія також може запросити нас на цю зустріч разом із Бразилією. Тож G20 може розділити зобов’язання», — сказав президент України.

Санкції Заходу проти Росії

Індія, Китай, Туреччина та інші країни, які не приєдналися до санкцій для стримування Москви, своїми діями допомагали їй заробляти гроші, вважає Зеленський. Однак він додав, що обмеження все одно працюють і дали результат.

«Іноді [це відбувалося] навіть з розумінням того, що енергетичний ресурс, який вони купують, сприяє розпалюванню війни. Якби вони переглянули свої цінності, санкції функціонували б повноцінно. Зараз вони працюють лише частково, бо світ виконує їх частково», — зазначив очільник держави.

Авторка: Анастасія Могилевець