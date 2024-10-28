У МЗС розповіли, хто виконуватиме роль центральної МСЕК

Функції центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), зокрема щодо розгляду оскаржень та проведення перевірок обґрунтованості рішень, ухвалених МСЕК регіонального рівня, виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

У відомстві наголосили, що в цьому НДІ впродовж 2024 року МОЗ створював необхідну матеріально-технічну базу, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей.

При цьому алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Якщо справа була направлена на оскарження до Центральної МСЕК, то її перенаправлять до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності. Після цього з людиною звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена.

Загалом процедура оскарження наразі така: спочатку варто це зробити в досудовому порядку в комісії вищого рівня, якщо ж і надалі ви не будете згодні з результатом — потрібно звернутися до суду.

Досудовий порядок оскарження передбачає такі кроки: написання заяви до тієї ж комісії, де ви проходили експертизу, або до обласної комісії. Після цього буде проведена експертиза (у разі потреби з проведенням додаткового обстеження) і винесене нове рішення.

Якщо ви не погоджуєтеся з новим рішенням, то можете подати оскарження до Центральної медико-соціальної експертної комісії, функції якої виконує Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро.