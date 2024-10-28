Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту документи про продовження воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Тобто до 7 лютого 2025 року.

Про це йдеться в законопроєктах № 12151 та № 12152, зареєстрованих на сайті Верховної Ради.

Воєнний стан в Україні та загальна мобілізація чоловіків добігають кінця 10 листопада 2024 року. Тож очільник держави пропонує продовжити їх іще на 90 днів. Це буде вже 13-те аналогічне голосування народних депутатів.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Авторка: Анастасія Могилевець