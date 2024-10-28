Уночі ППО збила 66 російських дронів

У ніч на 28 жовтня українська ППО збила 66 російських дронів із 100.

Про це повідомили Повітряні сили України.

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Росіяни атакували безпілотниками Shahed та іншими, невстановленого типу. Їх збивали у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях.

Більшість дронів збили на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Крім того, 24 російських дрони були локаційно втрачені, ще чотири полетіли до Росії та Білорусі.

Декілька російських дронів влучили в цивільну інфраструктуру України. Аварійні відключення світла ввели в Сумській та Полтавській областях. Бойова робота триває.