У другому турі виборів до Сейму Литви перемогли опозиційні соціал-демократи

Литовська соціал-демократична партія (ЛСДП) перемогла у другому турі виборів до Сейму. Вона отримає найбільше місць у наступному парламенті, суттєво випереджаючи конкурентів.

Про це пише литовський мовник LRT.

Соціал-демократична партія матиме 52 місця у Сеймі. Правляча правоцентристська партія «Союз Вітчизни — Литовські християнські демократи» опинилася на другому місці з 28 місцями, а на третьому — націоналістична та популістська «Зоря Нямунаса» з 20 місцями.

Соціал-демократи здобувають 52 місця у новому парламенті Литви. LRT

Опозиційну Соціал-демократичну партію очолює Вілія Блінкявічуте. Після другого туру виборів вона провела зустріч з очільником демократів «За Литву» Саулюсом Сквернялісом, чия партія отримала 14 місць у парламенті, щоб обговорити перспективу формування правлячої коаліції.

Також Блінкявічуте заявила, що розглядає можливість запросити Союз фермерів і зелених приєднатися до коаліції (у них 8 місць). Кожна з цих партій підтримує Україну у війні, а також виступає за збільшення витрат на оборону. Щоб мати більшість, коаліція повинна отримати щонайменше 71 місце в Сеймі, який складається зі 141 депутата.

Тим часом голова «Союзу Вітчизни — Литовських християнських демократів», міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс оголосив про відставку з посади лідера партії. Він не працюватиме в майбутньому Сеймі.

«Сигнал виборця цілком зрозумілий і для партії, і для мене особисто, і було б неправильно не почути цей сигнал», — сказав він.

За даними Центральної виборчої комісії, у другому турі явка становить 41,31%, тоді як у першому турі вона була на рівні 52%.