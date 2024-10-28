Провладна коаліція Японії втратила більшість у нижній палаті парламенту

Провладна коаліція Японії, що складається з Ліберально-демократичної партії (ЛДП) і партії «Комейто», втратила більшість у Палаті представників — нижній палаті парламенту.

Про це свідчать результати виборів, які наводить агентство Kyodo.

ЛДП і «Комейто» разом отримали 215 місць — 191 у ліберал-демократів і 24 у їхніх партнерів по коаліції. Для формування більшості необхідно 233, а до виборів вони мали 288 місць. Для ЛДП це найгірший результат з 2009 року, зазначає The Guardian.

Серед опозиційних партій найбільше місць отримала Конституційно-демократична партія Японії — 148, збільшивши своє представництво на 50 місць.

Результати виборів підкреслили поглиблення недовіри до правлячої Ліберально-демократичної партії через скандал з «брудними коштами», що сигналізує про значний зсув у підтримці, який дозволив їй повернутися до влади у 2012 році після трирічного періоду перебування в опозиції. Громадський гнів і недовіра до уряду також зростали останнім часом через підвищення вартості життя та інфляцію.

Як зазначає Kyodo, премʼєр Шігеру Ішіба висловив готовність сформувати уряд на чолі з ЛДП, але тепер йому «доведеться шукати додаткову підтримку поза коаліцією, щоб мати стабільний уряд».

Перспективи після виборів є невизначеними, оскільки деякі великі опозиційні партії, які досягли значних успіхів, відкидають можливість приєднатися до уряду з правлячим блоком.

Щоб залишитися при владі, ЛДП може спробувати залучити інші партії до своєї коаліції або керувати через уряд меншості, причому обидва варіанти ставлять під загрозу позицію Ішіби на посаді премʼєр-міністра, наголошує CNN.