Премʼєр-міністр Японії іде у відставку

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що йде у відставку у вересні та не буде домагатися переобрання лідером Ліберально-демократичної партії (ЛДП).
Про це передає Kyodo.
«Політика не може функціонувати без суспільної довіри. Я зараз зосереджуся на підтримці новообраного лідера ЛДП», — сказав премʼєр.
Підтримка Кішіди японцями зменшилася на тлі викриття звʼязків його партії із суперечливою «Церквою обʼєднання» і політичних пожертв від неї, зроблених на партійних заходах зі збору коштів, які залишилися незафіксованими.
Фуміо Кішіда також зіткнувся з громадським невдоволенням через те, що зарплата не відповідає зростанню вартості життя.
Політик, який змінить Кішіду на посаді голови Ліберально-демократичної партії, буде змушений обʼєднати розʼєднану партію, боротися зі зростанням вартості життя, ескалацією геополітичної напруженості з Китаєм і потенційним поверненням Дональда Трампа в Білий дім США.
Фуміо Кішіда став премʼєром 4 жовтня 2021 року.
- У 2022 році Фуміо Кішіда навіть змінив склад уряду, аби дистанціюватись від скандально відомої у країні організації «Церква обʼєднання». Незадовго до цього під час передвиборчого мітингу скоїли замах на колишнього премʼєра Сіндзо Абе, який пізніше помер у лікарні. Нападник слідчим розповів, що його мама робила «руйнівні для родини пожертви», а Абе нібито просував ідеї цієї церкви.