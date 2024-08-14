Премʼєр-міністр Японії іде у відставку

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що йде у відставку у вересні та не буде домагатися переобрання лідером Ліберально-демократичної партії (ЛДП).

Про це передає Kyodo.

«Політика не може функціонувати без суспільної довіри. Я зараз зосереджуся на підтримці новообраного лідера ЛДП», — сказав премʼєр.

Підтримка Кішіди японцями зменшилася на тлі викриття звʼязків його партії із суперечливою «Церквою обʼєднання» і політичних пожертв від неї, зроблених на партійних заходах зі збору коштів, які залишилися незафіксованими.

Фуміо Кішіда також зіткнувся з громадським невдоволенням через те, що зарплата не відповідає зростанню вартості життя.

Політик, який змінить Кішіду на посаді голови Ліберально-демократичної партії, буде змушений обʼєднати розʼєднану партію, боротися зі зростанням вартості життя, ескалацією геополітичної напруженості з Китаєм і потенційним поверненням Дональда Трампа в Білий дім США.

Фуміо Кішіда став премʼєром 4 жовтня 2021 року.