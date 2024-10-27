Донецька прокуратура розслідує вбивство військовими РФ цивільних у Селидовому

Донецька прокуратура розслідує вбивства росіянами двох мирних мешканок Селидового і розстріл цивільного авто.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Низка телеграм-каналів 27 жовтня оприлюднила відео, на якому видно, що військові армії РФ розстріляли автомобіль у Селидовому. У салоні перебували двоє мирних громадян, одна людина постраждала. Бійці ЗСУ відтягнули пораненого з лінії вогню, надали йому першу медичну допомогу та евакуювали цивільних. Попередньо, це сталося 24 жовтня.

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Медіа повідомляють, що росіяни також розстріляли у Селидовому двох жінок. Стверджується, що тіла загиблих перебувають в районі приватного сектора, який практично не постраждав від бойових дій. Ймовірно, людей вбили вже після того, як територію зайняли окупанти.

Правоохоронці розслідують злочини за частиною 2 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни). Працівники прокуратури зʼясовують обставини подій та ідентифікують жертв.

Авторка: Анастасія Могилевець