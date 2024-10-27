У Болгарії тривають парламентські вибори — це вже всьоме за чотири роки

У неділю 27 жовтня Болгарія знову проводить позачергові вибори парламенту. Попереднє голосування відбулося в червні 2024 року, але переможці не змогли сформувати коаліцію.

Про це повідомляє Reuters.

Соцопитування свідчать, що громадяни вважають, що й ці вибори навряд чи дозволять Софії вийти з глухого кута. Політичні складнощі уповільнили економічні реформи в країні Євросоюзу. Ймовірно, жодна партія знову не зможе отримати парламентську більшість. Відповідно, під питанням і об’єднання політсил.

Опитування Gallup International Balkans від 25 жовтня показало, що лідерство отримає партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» з 26,1% голосів. За друге місце борються реформаторська «Ми продовжуємо зміни» та ультранаціоналістична проросійська партія «Відродження». За даними дослідження, перевагу їм надають 16,2% і 14,9% виборців відповідно. Очікується, що явка складе більш як 31%.

Виборчі дільниці відчинили двері для відвідувачів о 07:00 за місцевим часом. Вони зачиняться о 20:00, а результати екзит-полів мають оприлюднити одразу після завершення голосування. Попередні результати очікують близько опівночі.

Як пише агентство, Болгарія потребує стабільного та ефективного уряду, щоб пришвидшити потік коштів ЄС у хитку інфраструктуру країни та підштовхнути її до переходу на євро. Плани приєднатися до єврозони відкладали двічі, адже Софія не мала цільових показників інфляції. Перехід на європейську валюту призначили на 25 січня 2025 року.

Політична криза в Болгарії

У Болгарії триває затяжна політична криза. Річ у тім, що політичні фракції не можуть створити стабільну керівну коаліцію. Все почалося у 2020 році, коли протести проти хабарництва допомогли розірвати об’єднання на чолі з правоцентристською партією «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ). Європейська держава проводила парламентські вибори у квітні, липні та листопаді 2021 року, а також у 2022, 2023 і 2024 роках.

На початку червня 2023 року дві найбільші групи болгарського парламенту «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» і «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» уклали договір із «Союзом демократичних сил». Тодішній премʼєр Ніколай Денков і віцепрем’єрка Марія Габріель мали ротаційно обіймати посади премʼєр-міністра і віцепремʼєр-міністра протягом девʼяти місяців.

У березні 2024 року Денков та його уряд пішли у відставку. Однак Габріель зняла свою кандидатуру на посаду премʼєра після тривалих переговорів між ГЄРБ і альянсом «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія». Габріель пояснила свої дії «скоординованою відмовою» 11 міністрів брати участь у запропонованому нею уряді та «відсутністю згоди на подальших переговорах».

Авторка: Анастасія Могилевець