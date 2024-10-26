Ракетний удар по Дніпру. Кількість загиблих зросла, росіяни пошкодили лікарню

Кількість загиблих після російського ракетного удару по Дніпру зросла до чотирьох. Тіло загиблої людини знайшли під завалами пошкодженого будинку.

Про це повідомили голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Серед загиблих — дружина і донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати. Загалом у місті вже 20 постраждалих, серед них діти — дівчата 8 та 16 років і двоє 17-річних хлопців.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Дніпрі росіяни пошкодили лікарню імені Мечникова — одну з найважливіших лікарень у країні.