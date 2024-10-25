У Молдові затримали ватажка угруповання, яке підозрюють у підкупі громадян на виборах і референдумі

Поліція затримала лідера злочинного угруповання, що входить до організації проросійського олігарха-втікача Ілана Шора. Його підозрюють у підкупі громадян на виборах і референдумі про ЄС 20 жовтня в Молдові.

Про це пише NewsMaker.

Правоохоронці повідомили, що до них звернулася жителька молдовського міста Унген і повідомила, що отримала від місцевого лідера угруповання 1,5 тисячі молдовських лей (близько 3,5 тисячі гривень) за те, щоб віддати свій голос за «конкретного кандидата» на президентських виборах і проголосувати проти курсу країни до Євросоюзу.

Поліція провела обшуки в домі та офісі підозрюваного — 26-річного місцевого жителя. Вони знайшли там списки довірених осіб, спостерігачів на виборчих дільницях, яким мали заплатити за вплив на голоси виборців. Чоловіка затримали на три доби.

Вибори в Молдові

Чинна президентка Молдови Майя Санду перемогла в першому турі цьогорічних президентських виборів, які відбулися 20 жовтня. Громадяни також підтримали євроінтеграцію.

За Санду проголосували 42,45% виборців, а за її головного конкурента Олександра Стояногло — 25,98%.

На цих президентських виборах Молдова мала 11 кандидатів. Президентка Молдови Майя Санду просуває свій проєвропейський курс на референдумі щодо ЄС, який підтримали 50,46% виборців. Водночас 25,98% громадян виступили проти.

Явка виборців становила 51,68 %, тому результати референдуму визнають чинними, адже для цього було потрібно, щоб явка була щонайменше 33%.