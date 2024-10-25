Україна передала в ООН документ про приєднання до Римського статуту. Що це означає

Україна передала до секретаріату ООН ратифікаційну грамоту щодо долучення України до Римського статуту.

Про це повідомила заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра.

«Тепер Римський статут остаточно з Україною. Це був складний шлях, але ми його пройшли й пишаємося цим досягненням», — зазначила вона.

Це означає, що вже з 1 січня 2025 року Україна офіційно приєднається до Римського статуту.

Що це означає

Римський статут — це міжнародний договір, який став основою для створення МКС і визначив перелік злочинів, які суд має право розслідувати: воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії.

Президент України Володимир Зеленський 24 серпня підписав закон про ратифікацію Римського статуту.

А 22 жовтня Зеленський підписав закон № 11484, який приводить Кримінальний кодекс України у відповідність до норм Римського статуту. Зокрема, закон криміналізує злочини проти людяності і вносить командну відповідальність, тобто командири нестимуть відповідальність за воєнні злочини своїх підлеглих, навіть якщо вони не скоювали їх особисто, але знали про них та ігнорували їх.

Також закон передбачає збільшення строку покарання за злочин агресії до довічного позбавлення волі.