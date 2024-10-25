На Львівщині посадовця госпіталю підозрюють у вимаганні хабаря від військового

На Львівщині посадовця військового госпіталю підозрюють у вимаганні хабаря, щоб військовослужбовець зміг продовжити лікування.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрюваний вимагав гроші від пацієнта-військового за можливість далі лікуватися у стаціонарі. За це він просив 15 000 гривень — по тисячі за кожен день у госпіталі.

Крім цього, після кількох етапів лікування «за окрему плату» підозрюваний мав видати військовому медичну довідку про стан здоровʼя, щоб він мав підставу звільнитися зі служби в армії. Підозрюваного посадовця затримали після отримання грошей.

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Його підозрюють у вимаганні та одержанні хабаря, за це загрожує до 10 років вʼязниці. Посадовцю обрали запобіжний захід, правоохоронці шукають інших можливих причетних до оборудки.